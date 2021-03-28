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فيديو: فيضان نهر "رو ى شين" يجرف معدات تابعة لحزب العمال الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-28T12:33:17+0000
فيديو: فيضان نهر "رو ى شين" يجرف معدات تابعة لحزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ جرفت المياه المتدفقة نتيجة زيادة المناسيب في نهر "رو ى شين" بناحية شيلادزه بقضاء العمادية معدات لحزب العمال الكوردستاني.

وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النهر الهائج جرف معه جريانه السريع براميل للنفط وقناني للغاز والاخشاب يعتقد أن ملكيتها تعود لمقرات حزب العمال الكردستاني في المناطق المحاذية للنهر من الجهة الشمالية.

ويقول أهالي منطقة شيلادزه الذين حضروا على ضفتي النهر في الناحية لجمع هذه المستلزمات؛ إن ذوبان الثلوج في المناطق الحدودية وهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية أدت الى فيضان مياه نهر "روى اشين".

وأضافوا في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن النهر جرف مستلزمات لمقرات تابعة لحزب العمال الكوردستاني دمرتها المياه ودفعتها الى ضفاف النهر في ناحية شيلادزه.

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