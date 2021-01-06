فيديو.. فصائل موالية لتركيا تقصف أطراف بلدة تل تمر

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من بلدة تل تمر لمراسل وكالة شفق نيوز بأنّ فصائل موالية لتركيا قصفت يوم الأربعاء أطراف بلدة تل تمر في محافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرق سوريا.

وقالت المصادر إن تلك الفصائل قصفت أطراف تل تمر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أدى إلى أضرار مادية وخاصة بعد سقوط إحدى القذائف على محطة الكهرباء الواقعة بالقرب من قاعدة عسكرية روسية

و"تسبب القصف بانقطاع كامل للتيار الكهربائي عن البلدة وسط صمت روسي باعتبارها الضامن في وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا"، وفق المصادر ذاتها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية من بلدة عين عيسى لوكالة شفق نيوز، بأنّ "البلدة تشهد هدوءاً نسبياً منذ يوم أمس الثلاثاء مع حركة شبه طبيعية للأهالي داخل البلدة وافتتاح الأسواق التجارية بعد توقف القصف على البلدة إلى جانب تسير قوافل التجارية والمدنية على طريق M4 برفقة القوات الروسية بين بلدتي تل تمر وعين عيسى".