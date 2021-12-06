فيديو+ صور.. شفق نيوز تدخل "قرة سالم" بعد ساعات من هجوم دامٍ لتنظيم داعش

رصدت وكالة شفق نيوز مشاهد من قرية "قرة سالم" في محافظة كركوك والمطلة على أربيل، بعد ساعات من هجوم دامٍ لتنظيم داعش راح ضحيته أربعة عناصر من البيشمركة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن شهود عيان، أن الهجوم نفذ عبر ثمانية مسلحين نقلتهم عجلات مجهولة وتوارت عن الأنظار.

وأضاف أن المسلحين فتحوا النيران على نقطة لقوات البيشمركة مطلة على تلة عالية، وسقط على إثر الهجوم أربع ضحايا بينهم ضابط.

وتبعد النقطة المستهدفة سبعة كم عن نقاط للجيش العراقي.

وقال عنصر في البيشمركة لوكالة شفق نيوز، "طلبنا تعزيزات لمرات متكررة، ولم نتلقَ أي رد بعد".

وكانت وزارة البيشمركة، أعلنت أمس تعرض قواتها لهجوم وصفته بالوحشي، في قرية قرب كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، "ليلة 5/6 كانون الأول 2021 اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

وتقول مصادر أمنية، إن أغلب الهجمات الأخيرة، ينطلق فيها ارهابيو داعش على الأغلب من سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.