فيديو.. صحة كوردستان تدين بشدة اعتداءً غير حضاري على صيدلية باربيل

شفق نيوز/ ادانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، بشدة تعرض إحدى الصيدليات في اربيل لهجوم من قبل شخصين.

وبحسب مقطع مصور متداول، فإن الهجوم وقع في شارع لاوان ستي وسط على صيدلية "ساغ"، حيث تم الاعتداء على أحد الصيدلانيين بالضرب المبرح وتحطيم بعض المواد والادوية.

وبهذا الصدد جاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة آسو حويزي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد الاعتداء غير الحضاري وبعيداً عن الانسانية، كلف وزير الصحة مديرية التفتيش والمتابعة والقسم القانوني بمتابعة هذا الحادث وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

وطالب وزارة الداخلية في حكومة الاقليم انه من اجل حماية حقوق وحياة الأطباء ومنتسبي الصحة وموظفي المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص ان تتخذ الاجراءات القانونية من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات والأحداث.

كما طالب البيان المواطنين أن يعاملوا المؤسسات الصحية بروح انسانية.







