فيديو صادم على "تيك توك" يقود للإطاحة بقتلة حيوان بري في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين لقيامها بقتل وتمزيق حيوان بري ونشرهم للفيديو على تطبيق (تيك توك).

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدة أشخاص في أحد أحياء مدينة أربيل وهم يقتلون ويمزقون حيواناً بريا بطريقة وحشية، ونشرهم للفيديو على تطبيق (تيك توك)، رغم أن الحيوان لم يكن يشكل أي خطر على الإنسان، فقد تمكنت فرقنا بعد التحقيق من تحديد هوية المتهمين".

وأضافت أنه "بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم القبض على اثنين من المتهمين بأسماء (س، ع، خ) و(أ، ل، أ)، لقيامهما بقتل وتمزيق هذا الحيوان، إضافة إلى ارتكابهما أفعالاً تؤثر على البيئة والطبيعة في مدينة أربيل".