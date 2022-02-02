فيديو.. سائق يتسبب بتصادم ثلاث سيارات في أربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اصابة شخصين بجروح وتضرر ثلاث سيارات بسبب خطأ ارتكبه سائق في احد شوارع اربيل.

وقال مدير اعلام مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "سيارة (كيا من نوع فان) خرجت من شارع فرعي ومن دون الالتفات والاطمئنان من عدم وجود سيارات في الشارع الرئيس، دخلت الى شارع بحركة القديم واصطدمت بسيارة من نوع شيفروليه كانت تسير في الاتجاه الصحيح.

واضاف ان الاصطدام تسبب بفقدان سائق الشيفروليه السيطرة عليها وصدمها بسيارة اجرة (تاكسي) كانت تسير في الاتجاه المقابل من الشارع، مبينا ان الاصطدام تسبب باصابة شخصين بجروح واضرار مادية كبيرة بثلاث سيارات اخرى.