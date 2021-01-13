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فيديو.. روسيا تسيّر دورية في شمال شرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-13T12:08:25+0000
فيديو.. روسيا تسيّر دورية في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ سيّرت قوات الشرطة الروسية، يوم الأربعاء، دورية عسكرية للمرة الثانية خلال أسبوع في ريف مدينة ديرك (المالكية) أقصى شمال وشرقي سوريا.

وقالت مصادر أهلية من ريف ديرك لوكالة شفق نيوز إن دورية عسكرية روسية تجولت في ريف ديرك الغربي والشمالي وصولا لقرية عين ديوار شمالي ديرك.

وأضافت المصادر أن الدورية عادت أدراجها سالكة الشريط الحدودي باتجاه قواعدها في مدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في سوريا.

وسبق أن سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية السبت الفائت في ريف ديرك الشمالي وتمركزت في قرية عين ديوار وعادت لقواعدها الأحد.

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرقي روسيا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي بتاريخ 22 تشرين الأول عام 2019.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق 30 كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

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