فيديو.. أرض في إقليم كوردستان من يزرعها يصاب بالجنون وتموت زوجته

شفق نيوز/ يحيط الخوف بسكان قرية هاريكا بقضاء العمادية في محافظة دهوك، بسبب قطعة أرض عزفوا عن زراعتها أو حتى التقرب منها منذ أكثر من 100 عام.

تلك المخاوف تتمحور بسبب "لعنة" كما يروي الأهالي لوكالة شفق نيوز، تصيب زائر الأرض بموت زوجته، وذلك نتيجة قصص متوارثة.

ويقول طاهر هاريكي احد وجهاء القرية لوكالة شفق نيوز، "حسب معلوماتنا عن هذه الأرض، وعلى مدار التاريخ، تسمى بأرض الزوجة الميتة، فلم يقم أي شخص بزراعتها، وما سمعناه ان اي شخص أقدم على زراعته تعرض الى خوف ومشاكل نفسية ليترك زراعة هذه البقعة من الأرض".