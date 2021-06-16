سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. أرض في إقليم كوردستان من يزرعها يصاب بالجنون وتموت زوجته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-16T17:39:06+0000
فيديو.. أرض في إقليم كوردستان من يزرعها يصاب بالجنون وتموت زوجته

شفق نيوز/ يحيط الخوف بسكان قرية هاريكا بقضاء العمادية في محافظة دهوك، بسبب قطعة أرض عزفوا عن زراعتها أو حتى التقرب منها منذ أكثر من 100 عام.

تلك المخاوف تتمحور بسبب "لعنة" كما يروي الأهالي لوكالة شفق نيوز، تصيب زائر الأرض بموت زوجته، وذلك نتيجة قصص متوارثة.

ويقول طاهر هاريكي احد وجهاء القرية لوكالة شفق نيوز، "حسب معلوماتنا عن هذه الأرض، وعلى مدار التاريخ، تسمى بأرض الزوجة الميتة، فلم يقم أي شخص بزراعتها، وما سمعناه ان اي شخص أقدم على زراعته تعرض الى خوف ومشاكل نفسية ليترك زراعة هذه البقعة من الأرض".

related

دهوك تطالب بإعادة فرض حظر التجول في إقليم كوردستان

Date: 2020-10-02 10:29:14
دهوك تطالب بإعادة فرض حظر التجول في إقليم كوردستان

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك

Date: 2020-03-23 17:58:55
تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

فيروس كورونا يفتك بعائلة ضباط رفيعين في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-31 09:31:34
فيروس كورونا يفتك بعائلة ضباط رفيعين في إقليم كوردستان

المدفعية التركية تقصف جبلاً مطلاً على مخيم للنازحين في دهوك

Date: 2020-11-14 11:29:31
المدفعية التركية تقصف جبلاً مطلاً على مخيم للنازحين في دهوك

إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

Date: 2021-03-06 07:01:01
إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

دهوك تكشف نتائج فحص مشتبه بإصابته بالسلالة الجديدة بكورونا

Date: 2021-01-14 09:32:39
دهوك تكشف نتائج فحص مشتبه بإصابته بالسلالة الجديدة بكورونا

سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

Date: 2020-10-01 11:55:56
سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك