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فيديو.. دهوك تقاوم ظروف الطبيعة وتحقق نقلة نوعية بزراعة البطاطا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-11T08:48:57+0000
فيديو.. دهوك تقاوم ظروف الطبيعة وتحقق نقلة نوعية بزراعة البطاطا

شفق نيوز/ تزدهر زراعة البطاطا في مناطق قضاء شيخان شرقي دهوك، بعد الاعتماد على أصناف جديدة واستخدام المرشات الحديثة وانشاء مخازن مبردة لحفظ المنتج.

المزارع نوزاد زينافاي استثمر عشرات الدونمات من الأراضي لزراعة البطاطا يتحدث لوكالة شفق نيوز عن طبيعة المنتج هذا العام مع قلة الأمطار في الموسم الحالي، مشيرا الى ان استخدام أصناف جديدة من البطاطا كان عاملا مساعدا في الحفاظ كمية المنتج.

وأضاف أن سعر الكيلو الواحد للبطاطا يصل مابين 250  الى 350 دينارا ويصدر الى كافة محافظات البلاد.

انور خضر مسؤول قسم الاستشارية الزراعية في مجمع قسروك بقضاء شيخان يؤكد على جودة نوعية منتج البطاطا هذا العام رغم قلة تساقط الأمطار بعد الاعتماد على أصناف هولندية وايطالية مقاومة للجفاف والأمراض.

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