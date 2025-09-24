فيديو.. تفجير ستة ألغام مزروعة في حقول شمال دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مديرية شؤون الألغام في دهوك، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في تنفيذ عملية تفجير ستة ألغام مزروعة في الحقول التابعة لناحية شيلادزي شمال المحافظة.

وأوضح ريدير بيسفكي، مسؤول الإعلام بالمديرية، لوكالة شفق نيوز، أن الفرق المتخصصة تمكنت من إزالة هذه المتفجرات إلى جانب مواد ومخلفات أخرى عُثر عليها في أحد الحقول بوادي بالندا، مشيراً إلى أن العملية شملت ألغاماً أرضية ومواد متفجرة متنوعة كانت تشكل خطراً على السكان.

وأضاف أن الجهود متواصلة لتطهير ما تبقى من الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب في عموم المحافظة، داعياً الأهالي إلى توخي الحذر والتبليغ الفوري عند العثور على أجسام مشبوهة عبر الاتصال على الرقم 182.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تاريخ طويل من الصراعات المسلحة التي شهدتها المنطقة، والتي خلفت آلاف الألغام والمواد المتفجرة في أراضيها.