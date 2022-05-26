فيديو.. تفاصيل جديدة عن قصف دهوك

شفق نيوز/ أدلى شهود عيان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، بتفاصيل جديدة عن القصف الذي تعرضت له إحدى قرى المحافظة وأدى لسقوط ضحايا وإصابة آخرين أغلبهم أطفال.

واتهم جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء القصف.

https://twitter.com/NewsShafaaq/status/1529885955888492545

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "اهالي قرية (زيوه) كانوا يحتفلون بالقرب من قرية (اردنا) التابعة لناحية بامرني في قضاء العمادية شمالي دهوك، عندما سقطت قذيفتا مدفع بالقرب من المحتفلين، وأسفر عن مصرع ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ١٠ و ١١ سنوات وجرح طفل اخر بعمر ٨ سنوات وهو الآن راقد في مستشفى الطوارئ بدهوك".

والد الطفل المصاب أوضح لشفق نيوز، ان ابنه أصيب بشظايا القصف في ذراعه وصدره ولكن حالته الصحية مستقرة الآن".

يشار إلى أن لدى أهالي دهوك تقليد متوارث للاحتفاء بفصل الربيع، حيث يتجمع أهالي كل قرية ويتوجهون إلى خارج القرى ويمارسون ألعاباً تراثية إلى جانب الرقصة الكوردية الشهيرة "الدبكة" مع إعداد الأكلات الكوردية، وهذه كانت إحدى تلك الاحتفالات التي انتهت هذه النهاية المؤسفة.