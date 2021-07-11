فيديو.. بحيرة كوردستان "المعجزة".. "علاج فعال" بطين مياه "خارقة للطبيعة"

شفق نيوز/ بحيرة وصفت بأنها "معجزة" تتربع على مساحة دونم واحد من اراضي اقليم كوردستان، لا تمتلك مصدراً لمياهها المتوقفة والنابضة بذات الوقت، باتت اليوم "دواءً فعالاً" لعلاج الأمراض الجلدية.

ويقول مدير آثار رابرين في إدارة رانية بإقليم كوردستان، بارزان بايز لوكالة شفق نيوز، إن منطقة قورة كو تحوي على بحيرة صغيرة، لمائها فوائد كثيرة كثيرة"، مبيناً أن "لون ماء البحيرة يتغير كل عام في فصل الصيف إلى اللون البنفسجي من تلقاء نفسه بسبب المواد الكيميائية التي يحويها".

وأضاف أن ماء هذه البحيرة يختلف تماماً عن المياه الأخرى من حيث اللون والطعم والرائحة التي تتغير باستمرار بسبب تلك المواد الكيميائية الموجودة فيه مثل الكبريت والملح".

وبين أن "مياه هذه البحيرة ليست صالحة للشرب، لكنها تستخدم لكافة علاجات امراض الجلد"، موضحاً أن "ماء هذه البحيرة صغيرة لا يتحرك ولا يجري من مكانه كما أنه لا يأتي من أي مكان".

وأشار إلى أنه وفقا للبحوث التي اجريت على هذه البحيرة، فإن المساحة التي يستغلها الماء تبلغ دونماً واحداً من الأرض بعمق ٢٧ متراً"، لافتاً إلى أن "اكتشاف هذه البحيرة جرى من قبل هواة تسلق الجبال الذين كانوا ينزلون الى هذا المكان للاستجمام والراحة".