فيديو.. بافل طالباني يقرر اغلاق الملاهي الليلية في سرجنار

شفق نيوز/ وجه بافل جلال الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، السلطات في السليمانية لإغلاق الملاهي الليلية في حي سرجنار.

وذكر بيان لمكتبه، أن طالباني أجرى في ساعة متأخرة من ليل الخميس زيارة إلى حي "شاهد البيئة المشوهة والبعيدة عن القيم السامية للمجتمع الكوردي، وقرر إغلاق جميع الأماكن البعيدة عن الدين والقيم الكوردية".

وقال طالباني إن "سرجنار هي ذكرى جميلة للمدينة ويجب أن تعود إلى الوقت الذي كانت تأتي فيها العائلات من المدينة لقضاء الإجازة والاستجمام والشعور بالسلام، مؤكداً ان "قرار غلق تلك الاماكن من أجل الحفاظ على السلام وتوفير بيئة مواتية لآهالي السليمانية".

واضاف "إننا مدافعون عن الحقوق الشخصية، ولكن عندما يتم عبور الحدود وعدم احترام القيم العالية، فإننا سنتخذ موقفاً".