فيديو.. القبض على محتالين وقطاع طرق في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الثلاثاء، القبض على خمسة أشخاص متهمين بقطع طرق والنصب والاحتيال والسرقة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بعد القيام بالتحريات والمتابعة، وبامر من قاضي التحقيق لأسايش اربيل وحسب المادة القانونية المرقمة (ز452) من قانون العقوبات العراقي، تم إلقاء القبض على خمس اشخاص باسماء (م،أ،ط)،(أ،ح،ن)،(ع،ن،ص)،(أ،ع،م)،(ه،ع،ع)، بتهمة قطع الطرق والنصب والاحتيال والسرقة.

وأضاف البيان، أن المتهمين كانوا ينشرون اعلانات متعددة عن مواد مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي لغرض بيع هذه المواد ويختارون مكانا بعيدا عن الانظار و كاميرات المراقبة لتسليم المواد للمشتري وبعدها يقطعون عنه الطريق ويسرقون ما لديه من مال او تلفون و من ثم يهربون.

وأبدت مديرية اسايش اربيل، شكرها لتعاون المواطنين مع الجهات الامنية للحفاظ على امن واستقرار محافظة اربيل.