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فيديو .. الثلوج تغلق طريقا حيويا في اربيل ومديرية المرور تنصح بالحد من السفر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-16T07:24:06+0000
فيديو .. الثلوج تغلق طريقا حيويا في اربيل ومديرية المرور تنصح بالحد من السفر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأحد اغلاق طريق حيوي بسبب كثافة تساقط الثلوج فيما نصحت السكان بالحد من السفر لحين انتهاء موجة البرد التي يشهدها الإقليم.

وقال المتحدث باسم المرور المقدم فاضل حاجي في بيان اليوم، "نسترعي انتباه السائقين والمواطنين كافة أنه بسبب تساقط الثلوج بغزارة وانعدام لعدة امتار، سيتم إغلاق طريق "دربند گومسپان" المؤدي إلى جبل "سفين".

ونوه إلى أنه يمكن استخدام طريق (أربيل - شقلاوة حيران) كطريق بديل، حيث حركة المرور فيه طبيعية في الوقت الراهن.

كما طالب حاجي السكان بالحد من حركة التنقل وعدم السفر إلا إذا لزم الأمر.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ ليلة امس سيشتد تأثير غدا الاثنين ليصل ارتفاع نسبة تساقط الثلوج إلى متر واحد في بعض المناطق الجبلية، وفقا لتوقعات الطقس.

وأرفق حاجي في بيانه تسجيلا فيديويا يظهر كثافة الثلوج المتساقطة على الطريق الذي أغلقته مديرية المرور.

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