فيديو.. اطلاق نار شمالي اربيل بالتزامن مع زلزال نينوى

شفق نيوز/ افاد مراسل وكالة شفق نيوز، بدوي اطلاقات نارية في قضاء خبات شمالي أربيل مع شعور الأهالي بهزة أرضية بشدة 4.3 ضربت مناطق في سهل نينوى.

وقال مراسلنا، إن العيارات النارية هي لتنبيه الأهالي بوقوع الزلزال ولخروجهم من المنازل كإجراء احترازي.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن الهزة شعر بها سكان محافظة نينوى وصلاح الدين، بالإضافة إلى أربيل.

وتعيش المنطقة نشاطاً زلزالياً منذ الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الجاري، والذي تلاه آلاف الهزات الإرتدادية.