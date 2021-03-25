فيديو.. اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي ومقاتلين كورد في دهوك

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الخميس بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان على حدود تركيا، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين جيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في محيط قرية كيستة التابعة لناحية كاني ماصي شمالي محافظة دهوك".

وأضاف المصدر أن "الجيش التركي استخدم طائرات مروحية في المعركة التي لاتزال مستمرة لغاية إعداد الخبر"، دون أن تتوضح حجم الخسائر على الفور.

من جانب آخر، قال أحد شهود العيان في ناحية بيكوفا التابعة لدهوك لوكالة شفق نيوز، أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني اطلقوا صاروخا يعتقد أنه من نوع ميلان على نقطة للجيش التركي في قرية "گری بی" التابعة لناحية كاني ماصي عصر اليوم الخميس.