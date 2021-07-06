فوضى في برلمان كوردستان يؤدي الى تأجيل التصويت على قانون تمليك التجاوزات

شفق نيوز/ رفعت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، جلسة يوم الثلاثاء، بعد فوضى رافقت القراءة الثانية لمشروع قانون تمليك التجاوزات على أراضي الدولة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، "عند الإكمال من القراءة الثانية لمشروع القانون، بدأت اللجنة القانونية بعرض فقرات القانون للتصويت، وأثناء ذلك حدثت فوضى من قبل أعضاء الكتل المعارضة في البرلمان، الأمر الذي دفع برئيسة البرلمان ريواز فائق إلى رفع الجلسة.

وقال المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد المعارضة كاوه عبدالقادر في مؤتمر صحفي عقده عقب رفع الجلسة، "لا نريد ان ينشغل البرلمان بأمور وقضايا هامشية".

وأضاف "طلبنا اكثر من مرة ان يقوم بالبرلمان بمناقشة استقطاع رواتب موظفي القطاع العام، والوضع المعيشي الصعب للمواطنين، لكن رئاسة البرلمان لا تستجيب لمطالبنا رغم تقديمنا مذكرة بذلك لأكثر من مرة".