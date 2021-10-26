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فوضى تطيح بجلسة برلمان كوردستان الخاصة بالمحاضرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-26T10:17:30+0000
فوضى تطيح بجلسة برلمان كوردستان الخاصة بالمحاضرين

شفق نيوز/ اتهم رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان اقليم كوردستان عبدالسلام دولمري، يوم الثلاثاء، قوى المعارضة باحداث "فوضى" في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة ملف المحاضرين المجانيين، ما أعاق انعقاد الجلسة.  

وقال دولمري، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "قوى المعارضة احدثت فوضى داخل قاعة البرلمان، ولم نستطيع عقد الجلسة بسبب هذه الفوضى".

وأوضح أنه "تم أيضاً تأجيل الجلسة بسبب عدم حضور وزيري المالية والتعليم العالي"، عازياً سبب عدم حضور وزير التعليم العالي لاصابته بفيروس كورونا.

أما عن وزير المالية، ذكر دولمري، أنه "لغاية الان لم يرد على طلب البرلمان في الحضور"، موضحاً أن "وزير التربية فقط من جاء إلى البرلمان".

وشدد دولمري، على ضرورة "حضور الوزراء الثلاثة كفريق واحد، وليس ان يحضر وزير ويغيب اخر".

وأشار إلى أن "اعضاء المعارضة في البرلمان لم يسمحوا لنا بمناقشة هذه المسألة، لانهم فوضويون  ولهذا اجلت الجلسة".

وخصص برلمان اقليم كوردستان جلسته اليوم، بحث موضوع التدريسيين والمحاضرين بالمجان وأسباب عدم تعيين الثلاثة الاوائل في الجامعات.

 ويواصل المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية، بالتظاهر منذ 17 يوماً للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم في وزارة التربية والتعليم بإقليم كوردستان.

 

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