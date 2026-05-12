فوزي حريري ينفي ترشيحه للخارجية العراقية ويؤكد بقاءه مع رئاسة الإقليم

2026-05-12T21:37:41+00:00

شفق نيوز- أربيل

نفى رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، الثلاثاء، الأنباء بشأن ترشيحه لمنصب وزير الخارجية العراقي ومنعه من تولي المنصب.

وقال حريري في تدوينة على منصة "إكس"، إن هذه الأنباء "غير صحيح إطلاقاً".

وأضاف أنه صرّح سابقاً برغبته في مواصلة العمل إلى جانب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في إشارة إلى استمرار مهامه الحالية في ديوان رئاسة الإقليم.

ويأتي نفي حريري وسط تزايد التكهنات بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة، مع استمرار الحراك السياسي لتشكيل الكابينة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً.

عربي
