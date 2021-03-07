فور وصول البابا لأربيل .. مسعود بارزاني يرحب بتغريدة بالزيارة ويتحدث عن رسالة

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الأحد عن ترحيبه و"بحرارة" بزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر": إن زيارة قداسته إلى العراق وإقليم كوردستان هي بالفعل زيارة تاريخية ، وتحمل رسالة نبيلة للتعايش السلمي.

والتقى الزعيم الكوردي البابا في صالة كبار الشخصيات في مطار اربيل.

و وصل البابا صباح اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق.

وفور وصول الحبر الأعظم إلى مطار أربيل الدولي استقبله رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إضافة إلى الشخصيات الدينية والمدنية.