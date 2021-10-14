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فور ارتكاب الجريمة.. القبض على ستيني قتل آخر في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T18:31:44+0000
فور ارتكاب الجريمة.. القبض على ستيني قتل آخر في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بقتل شخص بسبب خلاف اجتماعي، خلال وقت قياسي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، حيث وقع اطلاق نار في الشارع الثلاثيني قرب جسر سيداوا وتسبب بمقتل شخص يدعى (سرهنك صالح باشا) البالغ من العمر 69 عاما، بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية وفر الجاني من ساحة الجريمة فورا.

وبينت ان قوات مديرية شرطة اربيل وصلت الى مكان الحادث وباشرت بإجراءات التحقيق بالقضية فورا، مؤكدة ان الشرطة  تمكنت من تحديد الجاني وهو شخص يدعى (ن. س. ح) ويبلغ من العمر 67 عاما والقاء القبض عليه.

واشارت الى ان سبب الجريمة يعود لخلافات اجتماعية قديمة بين الجاني والمجني عليه، مضيفة ان الشرطة فتحت ملف تحقيق بالقضية لكي تقوم بتقديم الجاني للمحكمة ويواجه الاجراءات القانونية.

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