"فن من أجل المشاركة" يجمع شباب العراق في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، معرض فني خاص للمشاريع الشبابية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المعرض حمل عنوان "فن من أجل المشاركة" وتضمن عرض لوحات فنية للشباب التي تعبر عن مسائل ومواضيع مختلفة، إضافة إلى أأفلام قصيرة شارك بها الشباب.

وقالت هفريست (رسامة)، إنها شاركت في المعرض بلوحتين حيث تتضمن طفلتين إحداهما سورية والأخرى أوكرانية، وذلك للتعبير عن معاناة الشعوب في الحروب وخاصة الأطفال".

وأضافت خلال حديثها لوكالة شفق نيوز: "أشارك عادة في هكذا مشاريع لأنها مهمة للشباب، ولكونها تقدم لهم دعماً جيداً ودفعة للأمام".

من جانبه، ذكر سجاد (مشارك)، إنه قدم من جنوب العراق للمشاركة في هذا المعرض، معتبراً أن "وجود هذه الفعالية ضرورية لأنها تجمع الشباب من مختلف المحافظات، وتخلق حالة ايجابية من التعايش وتبادل الخبرات والمعرفة، إضافة إلى أنها تدعم المشاريع الشبابية المختلفة لا سيما الشباب الموهوبين".