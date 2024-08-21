فنون السليمانية تعرض أفلاماً في سجن إصلاحية الكبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية فنون السينما في السليمانية، اليوم الأربعاء، عرض أفلام سينمائية في سجن إصلاحية الكبار.

وقال كامران نوري مدير فنون السينما في السليمانية في لوكالة شفق نيوز، "إنهم قاموا بتقديم عروض سينمائية، في سجن إصلاحية الكبار في السليمانية استمرت لست ساعات بحضور مدير الإصلاحية وأكثر من 150 نزيلا".

وأضاف أن "العروض السينمائية تقدم للمعتقلين كل أيام الثلاثاء من الأسبوع بالتعاون والتنسيق مع قسم المكتبات داخل الإصلاحية".

وأكد نوري أن "العرض الأول قد لاقى استحسانا وتفاعلا إيجابيا كبيرا من لدن الحاضرين، وطالبوا بالمزيد منها".

وتابع أن "مديرية الفن في السليمانية هي الجهة التي تتولى تقديم تلك العروض بطلب من مديرية إصلاحية الكبار في المحافظة وعبر كتاب رسمي لما لهذه المبادرة من تأثير جيد على سلوكيات المعتقلين".