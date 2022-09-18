فنلندا تشدد على حفظ أمن المنطقة وتثني على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أثنى السفير الفنلندي لدى العراق، ماتي لاسيلا، يوم الأحد، على قوات البيشمركة، فيما شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ماتي لاسيلا، بديوان الوزارة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلاله التباحث بشأن آلية تعزيز العلاقات الثنائية بهدف مواجهة الإرهاب.

ووجه وزير البيشمركة، بحسب البيان، شكره لفنلندا على "تقديم الدعم العسكري لقوات البيشمركة، خلال سنوات الحرب مع تنظيم داعش".

بدوره، شدد السفير الفنلندي، على ضرورة "الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، مثنيا في الوقت نفسه، على "دور قوات البيشمركة".