فنان كوردي ينقل حضارة منغوليا بمعرض تشكيلي في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، افتتاح معرض فني للفنان الكوردي نژاد كوكز، حيث عرض فيه أربعين لوحة تشكيلية جسّد من خلالها تفاصيل رحلته الاستكشافية إلى دولة منغوليا.

المعرض استقطب حضوراً لافتاً من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفنون التشكيلية، لما حملته اللوحات من مضامين تعكس تلاقح الحضارات مع الطبيعة الآسيوية.

وعن المعرض، أوضح الفنان نژاد كوكز، لوكالة شفق نيوز، أن "أعمالي جاءت نتيجة تجربة شخصية فريدة"، مضيفاً: "رحلتي إلى منغوليا لم تكن مجرد سفر، بل كانت اكتشافاً لعمق حضارة عريقة وطبيعة خلابة حاولت أن أجسدها بريشتي".

ويتابع كوكز: "أردت أن أنقل للجمهور الكوردي صورة مختلفة عن منغوليا، صورة تمتزج فيها ملامح الإنسان مع تفاصيل الأرض والسماء والتاريخ".

إلى جانب ذلك، عبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بما تضمنه المعرض، ومن بينهم الزائر نامو الذي صرّح للوكالة قائلاً: “المعرض يحمل فكرة مميزة وغير مألوفة، فاللوحات ليست تقليدية، بل تعكس رحلة فكرية وبصرية ممتعة، وأكثر ما لفت انتباهي هو قدرة الفنان على المزج بين الطبيعة والحضارة المنغولية بشكل متجانس يثير الدهشة.

المعرض الفني للفنان نژاد كوكز، مثّل إضافة جديدة للمشهد التشكيلي في كوردستان، وفتح نافذة أمام الجمهور للتعرف على تجارب إنسانية وثقافية خارج حدود المنطقة، بأسلوب فني معاصر يبرز قدرة الريشة الكوردية على التحاور مع العالم.