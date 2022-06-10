فنان تشكيلي كوردي مرشح لجائزة بريطانية مرموقة

شفق نيوز/ ذكر موقع "ساوث ويلز آرغوس" البريطاني ان فنانا تشكيليا كورديا هو من بين الأسماء المحدودة المرشحة لواحدة من أهم الجوائز الفنية البريطانية.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان الفنان التشكيلي رشدي أنور، من اقليم كوردستان، هو من بين سبعة أسماء تم اختيارها من حول العالم، في اللائحة المختصرة لجائزة "آرتيس موندي" المرموقة للفن المعاصر، وهي الأكبر من نوعها في بريطانيا، والتي تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه استرليني.

وبالإضافة الى رشدي أنور، فان المرشحين الآخرين على اللائحة المختصرة هم كارولينا كايسيدو (بريطانيا) وعلياء فريد (الكويت/ بورتوريكو) ونعومي رينكون غالاردو (الولايات المتحدة) وتالوي هافيني (بوغانفيل- بابوا نيو غينيا) ونغوين ترينه ثي (فيتنام)، ومنيرة الصلح (لبنان / هولندا).

وتحمل الجائزة هذه السنة اهمية استثنائية اذ انها تمنح في الذكرى السنوية العاشرة للجائزة. ولفت التقرير الى ان الاعلان عن الفائز سيتم خلال معرض يستمر لمدة 6 شهور لأعمال الفنانين المرشحين في أماكن عدة في جميع أنحاء ويلز البريطانية في الفترة ما بين تشرين الاول/ اكتوبر 2023 الى مارس/اذار العام 2024.

وبحسب التقرير البريطاني فإن أعمال رشدي أنور الفنية تعكس "القضايا الاجتماعية والسياسية في كوردستان والعراق والشرق الأوسط"، وهي تعكس ايضا ذكريات شخصية حول النزوح والهوية والصراع والصدمات.