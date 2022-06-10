سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فنان تشكيلي كوردي مرشح لجائزة بريطانية مرموقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-10T17:41:14+0000
فنان تشكيلي كوردي مرشح لجائزة بريطانية مرموقة

شفق نيوز/ ذكر موقع "ساوث ويلز آرغوس" البريطاني ان فنانا تشكيليا كورديا هو من بين الأسماء المحدودة المرشحة لواحدة من أهم الجوائز الفنية البريطانية. 

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان الفنان التشكيلي رشدي أنور، من اقليم كوردستان، هو من بين سبعة أسماء تم اختيارها من حول العالم، في اللائحة المختصرة لجائزة "آرتيس موندي" المرموقة للفن المعاصر، وهي الأكبر من نوعها في بريطانيا، والتي تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه استرليني. 

وبالإضافة الى رشدي أنور، فان المرشحين الآخرين على اللائحة المختصرة هم كارولينا كايسيدو (بريطانيا) وعلياء فريد (الكويت/ بورتوريكو) ونعومي رينكون غالاردو (الولايات المتحدة) وتالوي هافيني (بوغانفيل- بابوا نيو غينيا) ونغوين ترينه ثي (فيتنام)، ومنيرة الصلح (لبنان / هولندا). 

وتحمل الجائزة هذه السنة اهمية استثنائية اذ انها تمنح في الذكرى السنوية العاشرة للجائزة. ولفت التقرير الى ان الاعلان عن الفائز سيتم خلال معرض يستمر لمدة 6 شهور لأعمال الفنانين المرشحين في أماكن عدة في جميع أنحاء ويلز البريطانية في الفترة ما بين تشرين الاول/ اكتوبر 2023 الى مارس/اذار العام 2024.

وبحسب التقرير البريطاني فإن أعمال رشدي أنور الفنية تعكس "القضايا الاجتماعية والسياسية في كوردستان والعراق والشرق الأوسط"، وهي تعكس ايضا ذكريات شخصية حول النزوح والهوية والصراع والصدمات. 

related

بارزاني يعلن التوصل إلى اتفاق لاستلام مستحقات الاقليم في الموازنة بـ"أثر رجعي"

Date: 2021-06-15 18:02:03
بارزاني يعلن التوصل إلى اتفاق لاستلام مستحقات الاقليم في الموازنة بـ"أثر رجعي"

اقليم كوردستان يعلن 23 حالة وفاة و 723 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-17 11:00:52
اقليم كوردستان يعلن 23 حالة وفاة و 723 اصابة جديدة بكورونا

أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

Date: 2022-01-13 07:33:39
أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

الصين ترسل لكوردستان مستلزمات خاصة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-08 10:34:21
الصين ترسل لكوردستان مستلزمات خاصة بفيروس كورونا

اقليم كوردستان يسجل ادنى معدل اصابات بكورونا منذ اشهر

Date: 2021-01-07 10:30:09
اقليم كوردستان يسجل ادنى معدل اصابات بكورونا منذ اشهر

نيجيرفان بارزاني يثني على موقف الاتحاد الأوروبي ازاء قصف إيران لأربيل

Date: 2022-03-15 10:38:18
نيجيرفان بارزاني يثني على موقف الاتحاد الأوروبي ازاء قصف إيران لأربيل

اندلاع حريق "كبير" في مخازن تجارية قرب مول في اربيل

Date: 2019-08-29 09:07:44
اندلاع حريق "كبير" في مخازن تجارية قرب مول في اربيل

هزة أرضية تضرب مدينة بإقليم كوردستان

Date: 2021-09-08 17:24:30
هزة أرضية تضرب مدينة بإقليم كوردستان