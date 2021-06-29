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فنانون كورد يسلمون وزارة البيشمركة مذكرة يطالبون فيها منع أي اقتتال داخلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-29T07:27:48+0000
فنانون كورد يسلمون وزارة البيشمركة مذكرة يطالبون فيها منع أي اقتتال داخلي

شفق نيوز/ سلّم مجموعة من الفنانين الكورد يوم الثلاثاء مذكرة إلى وزارة البيشمركة ويطالبونها بعدم الانجرار الى الاقتتال الداخلي بين البيشمركة وعناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال الفنان شفان برور في مؤتمر صحفي عقده أمام مبنى وزارة البيشمركة: اليوم جئنا باسم اتحاد فناني كوردستان لنقول للجميع إن هذا الإقليم أمل جميع الكورد، مردفا بالقول: جئنا لوزارة البيشمركة لنقول لهم لاتنجروا نحو اقتتال داخلي.

وأضاف أن كوردستان بلد ترابه ذهب وعلى الشعب الكوردي ان يعرف قيمة واهمية هذه الارض ويجب ان نعمل جميعا للحفاظ عليها.

برور تابع قائلا: رأينا من الضروري ان نزور وزارة البيشمركة لأنها المعنية بمسألة الدفاع عن الإقليم، والوزير رحب بنا وطمأننا بأنه لا اقتتال داخلي ونحن على يقين أن كل الفنانين يؤيدوننا في مطالبنا.

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