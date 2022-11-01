فنانان كورديان من العراق يحصدان جائزتين بمهرجانين في النمسا

شفق نيوز/ أعلن عضو برلمان ولاية فيينا وعضو مجلس بلديتها عمر الراوي، يوم الثلاثاء، أن فنانين عراقيين كورديين حصدا جائزتين من مهرجان الفنون التشكيلية، ومهرجان النمسا للفيلم.

وقال الراوي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "مفخرة عراقية أخرى. فاز، الفنان التشكيلي سامي هاشم علي مندي بلقب فنان العام بين المئات من الفنانين الشباب في مهرجان الفنون التشكيلية Paralel-Vienna كأول فنان تشيكيلي عراقي مهاجر الى النمسا مولود في فيينا بهذا التكريم".

وأضاف أن هؤلاء الشباب يستحقون ذكرهم للمهاجرين الجدد لتحفيزهم على المثابرة والاندماج".

وذكر الراوي أن "سامي اسمه الفني سامي ناكازاكي تيمناً بالمدينة اليابانية التي كانت ضحية اخر قنبلة ذرية"، مردفا بالقول: يعني كورد العراق مبدعين هذه الايام على الصعيد الثقافي في ڤيينا حفظهم الله. نفخر بكم و كنتم ذخرا للجميع".

كما أشار إلى أن المخرجة الواعدة النمساوية من مواليد دهوك (كورد فين ايوب) تفوز بجائزة الفيلم النمساوي في مهرجان السينما النمساوي في (ڤيينا) بعد ان حصدت على جائزة الفيلم في برلين و كراتس".

والمخرجة تنحدر من أُسرة كوردية عراقية والدها الطبيب الدكتور عمر ايوب والدتها طبيبة أيضا.

ويتحدث فيلم المخرجة عن معناة التأقلم و الإندماج و البحث عن الهوية للجيل المهاجر الناشئ.