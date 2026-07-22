فنادق دهوك تهدد بالإغلاق احتجاجاً على المزارع السياحية غير المرخصة

شفق نيوز- دهوك

أكد رئيس نقابة الفنادق والموتيلات والمطاعم السياحية في محافظة دهوك، إحسان عيسى، يوم الأربعاء، أن النقابة منحت الجهات المعنية مهلة تتراوح بين أربعة وستة أشهر لمعالجة ملف المزارع غير المرخصة التي تُؤجَّر للسياح، محذراً من إغلاق جميع الفنادق والموتيلات في المحافظة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وقال عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن النقابة عقدت اجتماعاً مع المدير العام للسياحة في دهوك، بحضور أصحاب الفنادق، جرى خلاله عرض جميع المشكلات التي تواجه القطاع، مؤكداً أن الإدارة العامة للسياحة استمعت إلى مطالبهم ووعدت بمتابعتها.

وأضاف أن النقابة لا تطالب حالياً بإغلاق المزارع، وإنما تدعو إلى تطبيق القانون على المواقع التي تعمل من دون تراخيص رسمية، مشيراً إلى أن استمرار هذه المخالفات يتسبب بأضرار كبيرة لأصحاب الفنادق ويهدد مستقبل القطاع السياحي.

وأشار عيسى، إلى أن النقابة ستلجأ إلى إغلاق جميع الفنادق والموتيلات التابعة لها إذا لم تتم معالجة الملف خلال المهلة المحددة، مبيناً أن القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 12 إلى 13 ألف شخص، وأن حماية هذه الوظائف تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التجاوزات.

وتابع قائلاً إن النقابة أبلغت المدير العام للسياحة بموقفها، وستبحث خيارات أخرى بالتنسيق مع أعضائها في حال عدم اتخاذ قرارات تحمي القطاع السياحي في محافظة دهوك.

يُشار إلى أن محيط مدينة دهوك والعديد من القرى التابعة لها يشهد انتشاراً واسعاً للمزارع الخاصة التي تضم منازل وحدائق ومسابح، وتُؤجَّر للسائحين، ولا سيما خلال مواسم العطل والأعياد، الأمر الذي دفع أعداداً متزايدة من الزوار إلى تفضيل استئجارها بدلاً من الإقامة في الفنادق، وهو ما يقول أصحاب الفنادق إنه تسبب في تراجع نسب الإشغال، وإلحاق خسائر بالقطاع، ودفعهم إلى تقديم شكاوى ومطالبات متكررة إلى السلطات الحكومية.