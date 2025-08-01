فلاح من دهوك يتوج للعام الخامس كأفضل مزارع بطاطا في العراق (صور)

شفق نيوز- دهوك

يواصل الفلاح بشير ملا جليل، من منطقة "بردرش" التابعة لقضاء شيخان في محافظة دهوك تحقيق إنجازات مميزة في مجال الزراعة، بعد فوزه و للسنة الخامسة على التوالي بلقب أفضل مزارع بطاطا على مستوى العراق.

ويعتمد ملا جليل، على بذور هولندية عالية الجودة، والذي يُعرف بأساليبه العلمية والعملية في زراعة البطاطا، ما مكّنه من إنتاج محاصيل متميزة تفي باحتياجات السوق العراقية وتتفوق من ناحية الجودة والنوعية.

وتُعد سهول بردرش في شيخان من أبرز المناطق المنتجة للبطاطا في البلاد، وتُسهم بشكل كبير في تغطية الطلب المحلي على مدار الموسم.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، تمديد قرار حظر استيراد البطاطا حتى نهاية العام 2025.

وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان، نهاية العام الماضي، تصدير 170 طناً من البطاطا المحلية إلى بولند، كما أعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، المباشرة بعملية تصدير شيبس البطاطا إلى الأردن والسعودية.

ويعتبر إقليم كوردستان من المناطق ذات الإمكانيات الزراعية الواعدة في العراق، حيث يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي لدعم المزارعين المحليين وتقليل الاعتماد على الواردات.