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فلاحو كوردستان يوجهون نداءً للرئاسات الثلاث العراقية: مستحقاتنا المالية تسيست

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-26T13:29:57+0000
فلاحو كوردستان يوجهون نداءً للرئاسات الثلاث العراقية: مستحقاتنا المالية تسيست

شفق نيوز/ بحث عدد من ممثلي الفلاحين في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء في اجتماع مع لجنة الزراعة في برلمان كوردستان قضية مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصولي الحنطة والشعير، والتي لم تصرفها لهم الحكومة الاتحادية.

وقال متحدث باسم الفلاحين عقب الاجتماع في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم، ان مشكلة عدم دفع مستحقاتنا المالية للاعوام 2014، و2015، و2016 هي مشكلة سياسية، مجددا المطالبة بالاسراع في صرفها.

ودعا المتحدث الرئاسات الثلاث في العراق وحكومة الاقليم الى الدخول على خط المشكلة التي يعاني منها فلاحو كوردستان.

واقترح الفلاحون ان تدفع الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للاعوام الثلاثة على شكل دفعتين وهذا ما ابلغوا به لجنة الزارعة الكوردستانية.

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