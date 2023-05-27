فلاحو كوردستان ممتعضون من آلية تسويق الحنطة.. وبغداد توضح

شفق نيوز/ اتهم مسؤولون كورد، يوم السبت، وزارة التجارة الاتحادية بعدم تعاملها مع مناطق الإقليم كما تعاملت مع مناطق وسط وجنوب العراق، فيما أكدت الوزارة عزمها استلام محاصيل الحنطة من جميع مزارعي كوردستان اسوة ببقية البلاد.

وقال مدير عام التسويق في وزارة التجارة الاتحادية، حيدر نوري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تسلم أربعة ملايين طن من الحبوب والحنطة بشكل عام، ومن بينها 375 ألف طن من محافظات إقليم كوردستان حتى الآن".

وفي رد على سؤال مراسل شفق نيوز حول عدم تسلم المحصول من كافة مناطق الإقليم بالتساوي، أوضح نوري، أن " الوزارة قررت استلام 4 ملايين طن من الحنطة بشكل عام"، مبينا "الحكومة قررت استلام جميع محاصيل الحنطة لفلاحي العراق وكوردستان بشكل عام".

وبين أن الحكومة قررت تسلم 75 ألف طن من محافظات الاقليم الثلاثة بالتنسيق والتعاون مع وزارة تجارة كوردستان"، مؤكدا أن جميع الكمية سيتم تسلمها".

وأشار إلى أن "وزارته (التجارة) ووزارة الزراعة والأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على استلام كافة المحصول من فلاحي كوردستان"، مؤكدا أنه بهذه المحاصيل سيكون هناك اكتفاء ذاتي للمحصول في العراق بشكل عام".

ولفت الى ان "العام الماضي جرى نقل حنطة الإقليم إلى سيالوهات اتحادية مثل ذي قار والأنبار والبصرة لتسويقها"، موضحا أن "ذات التعاون سيكون هذا العام بين فلاحي كوردستان والعراق".

في السياق، أعلنت إدارة قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، يوم السبت، عن الكميات المخصصة لحصة فلاحي جمجمال من استلام محصول الحنطة لهذا العام.

وقال رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العام تم زراعة (440) الف دونم، وشارك ستة آلاف فلاح في عملية زراعة الحنطة لهذا الموسم".

وأضاف أن "حصة جمجمال كانت (44) ألف طن لكن تم تقليلها لـ(36) ألف طن، وهي حصة قليلة مقارنة بعدد الفلاحين وكميات الحنطة المزروعة هذا العام".

وبين رمضان، أن "الحكومة العراقية لم تتعامل مع مناطق الإقليم مثل ما تتعامل مع مناطق الوسط والجنوب، ففي كركوك تم احتساب (1600) كيلو غرام لكل دونم مزروع من الحنطة، بينما في السليمانية تم تخصيص (90) كيلو غرام للطن الواحد".

وأشار قائمقام قضاء جمجمال، إلى أن "إدارة القضاء وفرت كل مستلزمات نجاح عملية استلام الحنطة التي بدأت صباح اليوم، وسيتم تسلم الفلاحين صكوك المبالغ مباشرة ومن يوم غد، وفي غضون أسبوع سيتم تسلم مبالغ حنطة هذا العام".

هذا وبدأت صومعة جمجمال في محافظة السليمانية اليوم السبت، استلام محصول القمح من المزارعين، فيما تظاهر فلاحو حلبجة أمام صومعة سيد صادق.

وقال مصدر من داخل صومعة جمجمال، لوكالة شفق نيوز، إن "الفلاحين سيحصلون على شيكات مباشرة ويمكنهم استلام أموالهم من بنك جمجمال في غضون أسبوع"، مردفاً بالقول: "تم تخصيص 20 مليار دينار للصوامع في محافظة السليمانية، ويتم استقبال المزارعين من الساعة الثامنة صباحاً، وسيستمر حتى السادسة مساءً لاستلام القمح".

وكان عدد من فلاحي قضاء سيد صادق بمحافظة حلبجة، قد تظاهروا صباح اليوم السبت، أمام صومعة سيد صادق وذلك احتجاجا على تحديد كميات الحنطة المقرر استلامها يومياً من المزارعين.

وأعلن وزير تجارة إقليم كوردستان، كمال مسلم، بوقت سابق من اليوم، البدء بعمليات استلام الحبوب والحنطة من مناطق الإقليم كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الاتحادية، مؤكداً أن بعد استلام الحنطة من الفلاحين، جرى تسليمهم مستحقاتهم المالية كافة، وبسعر 850 دينار لكل طن من الحنطة.