فلاحون يقطعون طريق السليمانية - كركوك بمحاصيلهم الزراعية (صور)

شفق نيوز/ اقدم عدد من فلاحي محافظة السليمانية ظهر اليوم الأحد، على قطع طريق "السليمانية-كركوك" احتجاجا على منافسة المستورد لمنتجاتهم.

وقال امين جبار وهو أحد الفلاحين المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، ان "منتجاتنا تصل الى العلوة ولا تجد لها سوقا بسبب منافسة المستورد الايراني لها، كون المستورد يكون مدعوم من قبل ايران اما منتجاتنا المحلية فلا تدعم من قبل الحكومة ما يجعل تكاليف الإنتاج عالية مقارنة بالمستورد".

فيما أوضح مراد علي ويعمل بقالاً ان "تكاليف كيلو غرام الواحد من الخيار المحلي قبل وصوله العلوه يصل الى 300 دينار على الفلاح في وقت يعرض المستورد بأقل من 50٪ من هذا السعر، كما انه يصدر الى محافظات الوسط والجنوب دون فسح المجال لمنتجاتنا من الرواج في الأسواق".

وقال فلاح آخر فضل عدم الكشف عن اسمه؛ أن "منتجات منطقة بازيان مميزة بسبر طبيعة أرضها ومناخها ورغم ذلك نحن نبذل الكثير حتى يصل المنتج لأسواق المحافظة فالبذور غالية والأسمدة غالية ومشكلة المياه وكذلك تكاليف البيوت البلاستيكية والزجاجية عالية لهذا نحن قمنا بهذا العمل من أجل الضغط على وزارة الزراعة والجهات المعنية للنظر بهذا الموضوع".