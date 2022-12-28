فقد منذ ثلاثة أيام.. العثور على جثة شاب نهر في رابرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة رابرين المستقلة باقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن أيضا جثة شاب في العشرين من عمره إلى المستشفى بعد العثور عليه غريقا في نهر قرب إحدى القرى.

وجاء في بيان لشرطة رابرين ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عثرت اليوم الأربعاء على جثة شاب غريق يدعى (أ م أ) البالغ من العمر عشرين عاما من سكنة قضاء قلعة دزة حي فرمانبران غرق في نهر قرب قرية (جومخرة).

وأشار بيان الشرطة أن ذوي الضحية زعموا أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وتسبب ذلك بسقوطه في النهر القريب من قرية جومخرة وانهم هم من اخرج جثته من النهر بأنفسهم ونقلوها الى المستشفى.

واكد ان قوات الشرطة توجهت الى مكان غرق الشاب مع فريق من الادلة الجنائية التابعة لقضاء بشدر، لافتا الى الشرطة فتحت ملفا بالتحقيق بالقضية.