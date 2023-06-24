فقدان 1800 ميغاواط من كهرباء كوردستان بسبب مشكلة في حقل كورمور الغازي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن ان مشكلة فنية في حقل كورمور الغازي، ادى الى نقص في انتاج الغاز بمقدار 250 مليون متر مكعب.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها تود إبلاغ مشتركي الكهرباء أنه بسبب مشكلة فنية في عملية نقل الغاز السائل من قبل الشركة الناقلة إلى مستودعات وزارة الثروات الطبيعية تسبب في ارتفاع نسبة الغاز داخل حقل كورمور وخلق خطرا على الحقل.

واضاف البيان انه تم الاضطرار إلى خفض مستوى الإنتاج في الحقل بمقدار 250 مليون متر مكعب، مبينا ان ذلك تسبب بنقص في انتاج الكهرباء بمقدار 1800 ميغاواط.

ولفت البيان الى ان جميع الجهات المعنية تبذل الان قصارى جهدها في مسعى لمعالجة هذه المشكلة.