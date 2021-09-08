سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أفغانستان تستحوذ على أجندة مهرجان دهوك السينمائي الثامن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-08T16:01:41+0000
أفغانستان تستحوذ على أجندة مهرجان دهوك السينمائي الثامن

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن موعد انطلاق الدورة الثامنة لمهرجانها السينمائي، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستركز على الاستفادة من الافلام الافغانية.

وقال مسؤول اعلام المهرجان حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "النسخة الثامنة من مهرجان دهوك السينمائي ستنطلق للفترة من 11 تشرين الثاني المقبل، وتستمر لغاية 18 من الشهر ذاته"، مبيناً أن "هذه النسخة من المهرجان ستركز على السينما الافغانية".

وبين أن "الدورة الثامنة من المهرجان ستتضمن عرض مجموعة من الافلام السينمائية الافغانية مع عرض للافلام الدولية المتعلقة بافغانستان"، مؤكداً على  اهمية الاستفادة من تجارب صناعة السينما الافغانية في المنفى وتقييمها بتجارب كوردية في صناعة افلام من المنفى".  

related

داخلية كوردستان تنفي تمويل مهرجان سينمائي في دهوك

Date: 2019-09-15 21:49:16
داخلية كوردستان تنفي تمويل مهرجان سينمائي في دهوك