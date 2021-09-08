أفغانستان تستحوذ على أجندة مهرجان دهوك السينمائي الثامن

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن موعد انطلاق الدورة الثامنة لمهرجانها السينمائي، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستركز على الاستفادة من الافلام الافغانية.

وقال مسؤول اعلام المهرجان حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "النسخة الثامنة من مهرجان دهوك السينمائي ستنطلق للفترة من 11 تشرين الثاني المقبل، وتستمر لغاية 18 من الشهر ذاته"، مبيناً أن "هذه النسخة من المهرجان ستركز على السينما الافغانية".

وبين أن "الدورة الثامنة من المهرجان ستتضمن عرض مجموعة من الافلام السينمائية الافغانية مع عرض للافلام الدولية المتعلقة بافغانستان"، مؤكداً على اهمية الاستفادة من تجارب صناعة السينما الافغانية في المنفى وتقييمها بتجارب كوردية في صناعة افلام من المنفى".