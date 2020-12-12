فصيل موالٍ لتركيا يفرض "أتاوات" على الكورد في عفرين ويجرف مزارعهم

شفق نيوز/ كشف شهود عيان من مدينة عفرين السورية، يوم السبت، عن قيام فصيل مسلح موالٍ لتركيا بفرض "أتاوات" على السكان الكورد، وسرقة مزورعاتهم وتجريف مزارع الزيتون.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن الشهود، أن العناصر المسلحة التابعة لفصيل "النخبة" بقيادة العميد معتز رسلان، الموالي لتركيا، في قرية "عمر سمو" التابعة لناحية "شران" في منطقة عفرين، يفرضون أتاوات عينية على أهالي القرية المذكورة بمقدار 2 عبوة كبيرة من الزيت على كل أسرة.

وأضافت أن العناصر قاموا بسرقة ثمار أكثر من 27 ألف شجرة زيتون في القرية تعود ملكيتها للمهجرين قسراً، إلى جانب قيامهم بقطع أشجار الزيتون العائدة للمهجرين من سكان القرية وتحويلها إلى حطب وبيعها في مناطق أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أنهم يمنعون السكان الأصليين الكورد من نقل الحطب من حقولهم إلى المنازل إلا بموجب الحصول على رخصة صادرة من المجلس المحلي للناحية وبكميات محدودة، بينما المسلحون و المستوطنون يحملون الحطب بعد قطع أشجار الزيتون والصنوبر بالشاحنات والجرارات الزراعية دون حسيب أو رقيب.

وقالت منطمة حقوق الإنسان في عفرين، أن عناصر الفصيل المذكور قاموا في يوم الثلاثاء 1/12/2020 بتفتيش منزل محمد عيسى، مختار قرية دوريش، التابعة لناحية شران، بذريعة امتلاكه الأسلحة بأنواعها (دبابات، مدفعية، بنادق) وخطفه لمدة أربعة أيام ومن ثم أطلقوا سراحه، بغرض الابتزاز المالي وإهانته أمام المستوطنين والسكان الأصليين الكورد.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي "الآسايش" في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم السبت، عن إزالة خمس قذائف هاون في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وقالت الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن خبراء الألغام والمتفجرات أزالوا قذائف الهاون استجابة لبلاغ تلقوه من أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة.

وأشارت أن القذائف من مخلفات العمليات العسكرية أثناء محاربة تنظيم داعش، وكانت تشكل خطرا على السكان كونها قابلة للانفجار في أي وقت.