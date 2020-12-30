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فصائل موالية لتركيا تعاود قصف عين عيسى بعد ساعات من الهدوء

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-30T15:01:38+0000
فصائل موالية لتركيا تعاود قصف عين عيسى بعد ساعات من الهدوء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاربعاء، بأن الفصائل السورية الموالية لتركيا عاودت قصفها لريف بلدة عين عيسى شمال سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنّ "الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا عاودت، مساء اليوم، القصف على قرية المشيرفة ومخيم عين عيسى والطريق الدولي M4 بالأسلحة الثقيلة وبشكل مكثف، وذلك  بعد ساعات من الهدوء النسبي على عدة محاور منذ ليلة يوم أمس الثلاثاء".

وأضاف المصدر أنّ "هذا القصف مازال مستمراً حتى هذه اللحظة تحت أنظار القواعد العسكرية الروسية المتواجدة في البلدة وسط استنكار الأهالي لهذا الصمت جراء القصف المستمر"، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية .

وتشهد منطقة عين عيسى في ريف الرقة شمال سوريا هجمات يومية منذ قرابة أسبوع تشنها الفصائل المسلحة السورية المعارضة التابعة لتركيا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من المدينة وريفها. 

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة عين عيسى مع انتشار لقوات الجيش الحكومي السوري وتواجد نقاط عسكرية للقوات الروسية قدمت للمنطقة عقب الهجوم التركي على منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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