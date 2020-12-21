فصائل موالية لتركيا تستأنف قصف منطقة عين عيسى

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الاثنين بأن الفصائل السورية الموالية لتركيا استأنفت قصفها لريف بلدة عين عيسى شمال سوريا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل التابعة لتركيا استأنفت القصف المكثف على قرى الواسطة وجهبل والمشيرفة شمال شرق بلدة عين عيسى بعد ساعات من الهدوء النسبي".

وأضافت أن "قوات سوريا الديمقراطية ردت على مصادر النيران على خطوط التماس الفاصل بينهما، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية من الطرفين"، مشيرة إلى أن "القصف لا يزال متواصلاً حتى اللحظة".

كما أفادت المصادر بأن "الطيران الحربي الروسي يحلق في هذه الأثناء في سماء بلدة عين عيسى، وكذلك على خطوط التماس الفاصلة بين قوات مجلس منبج العسكري والفصائل التابعة لتركيا شمال مدينة منبج".

وتشهد منطقة عين عيسى في ريف الرقة شمال سوريا هجمات يومية منذ قرابة أسبوع تشنها الفصائل المسلحة السورية المعارضة التابعة لتركيا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من المدينة وريفها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة عين عيسى مع انتشار لقوات الجيش الحكومي السوري وتواجد نقاط عسكرية للقوات الروسية قدمت للمنطقة عقب الهجوم التركي على منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في تشرين الأول/أكتوبر 2019.