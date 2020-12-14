فصائل موالية لتركيا تحتجز 5 مواطنين كورد في عفرين

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية بأنّ مسلحين من فصيل "فيلق الشام" الموالي لتركيا احتجزت يوم الاثنين خمسة مواطنين كورد في ناحية راجو بمنطقة عفرين بتهمة البحث عن الآثار.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "المختطفين الخمسة هم: عماد علي منلا، حسين مصطفى، فاروق محمد، صالح حج محمد، مصطفى محمد بلال".

وأضافت أنّ "هذه الفصائل وبدعم تركي تقوم بين فترة وأخرى بنبش الأماكن الأثرية في مدينة عفرين وأريافها بحثاً عن الآثار وبيعها لسماسرة أتراك أو نقلها إلى تركيا وبيعها هناك".

ومن جهة أخرى، أفاد تلك المصادر أنّ "عناصر من فصيل الحمزات الموالي لتركيا أقدمت اليوم على قطع 25 شجرة زيتون تتجاوز أعمارها 35 عاماً تعود ملكيتها للمواطن حج علي من أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي ويقع حقل الزيتون هذه بالقرب من معسكر لهذا الفصيل".

وتفيد المصادر المحلية في مدينة عفرين بأنّ الفصائل الموالية لتركيا تقوم باحتجاز المواطنين الكورد بشكل عشوائي وبتهم مختلفة منها العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً والتعاون مع قوات "قسد" وغيرها من التهم بهدف ابتزازهم مادياً وتهجيرهم من مناطقهم.