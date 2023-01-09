فرّوا الى اقليم كوردستان.. ناشطون ايرانيون يطالبون الامم المتحدة باللجوء الانساني

شفق نيوز/ طالب ناشط ايراني كوردي شارك في الاحتجاجات الشعبية، يوم الاثنين، الامم المتحدة في اقليم كوردستان بمنحه اللجوء الانساني وعدم إعادته الى ايران.

وقال الناشط الايراني رزكار رحمان البرزنجي، خلال موتمر صحفي عقده امام مقر الامم المتحدة في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "وضع الناشطين المدنيين وخصوصاً المشاركين في الاحتجاجات الايرانية في خطر كبير".

واضاف "نحن الان طالبنا الامم المتحدة بمنحنا حق اللجوء ونتمنى ان لا يتم رفض طلبنا لاننا سنتعرض للموت في حال عودتنا الى ايران".

واشار الى ان "العشرات من الناشطين الكورد هربوا من قمع السلطة الايرانية وطالبوا الأمم المتحدة بمنحهم اللجوء الانساني على خلفية تلك المضايقات".

وتشهد إيران منذ 16 ايلول/ سبتمبر 2022 احتجاجات شعبية واسعة في اغلب مدنها، عقب وفاة الشابة مهسا اميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الاخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للملابس في البلاد.

وقتل المئات من المدنيين وعناصر أمنيين خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطة الحاكمة كما تم اعتقال العشرات.