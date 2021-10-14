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فريق من المحامين لاستعادة أصوات مرشح كوردي اختفت بعد إعلان النتائج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T14:58:20+0000
فريق من المحامين لاستعادة أصوات مرشح كوردي اختفت بعد إعلان النتائج

شفق نيوز / شكل المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي، عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، عمر كوجر، يوم الخميس، فريقاً من المحامين لاستعادة أصواته التي اختفت بعد إعلان النتائج الأولية.

ووفقاً لنتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية، لم يحصل عمر كوجر، على الأصوات المطلوبة للفوز بمقعد في البرلمان العراقي الجديد.

وقال كوجر في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "النتائج التي استلمها وكلاؤه في المحطات الانتخابية، أكدت تفوقه على منافسه في المركز الثالث للدائرة الانتخابية (زاخو _ سيميل) بمحافظة دهوك، وبأكثر من ألف صوت".

وأضاف أن "النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية، جاءت على عكس الأرقام الأولية من المحطات الانتخابية، والتي أظهرت تخلفه عن المنافس في المركز الثالث بعشرات الأصوات".

وتابع كوجر، أنه شكل فريقاً من المحامين المتطوعين لتقديم الطعون لدى المفوضية، من أجل "استعادة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات"، حسب قوله.

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