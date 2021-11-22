فريق فني فرنسي إلى بغداد وإقليم كوردستان لمتابعة أزمة المهاجرين

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، كما تبادلا وجهات النظر حول مشاركة وبقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ووصف مسرور بارزاني ولودريان قضية المهاجرين بأنها عملية تهريب منظمة لتأجيج الصراع السياسي، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان.

وأشار بارزاني إلى عودة مئات المهاجرين الذين وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية في إقليم كوردستان والعراق وخارجهما.

وأكد رئيس الحكومة على استعداد حكومة إقليم كوردستان المستمر للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين، وحث وزير الخارجية لودريان على المساعدة في تأمين الإغاثة للعائلات التي تقطعت بها السبل على الحدود.

من جهته أشاد وزير الخارجية لودريان بالإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتعطيل الشبكات الإجرامية. كما شكر رئيس حكومة الاقليم على متابعته الحثيثة وتدخله السريع بالتنسيق مع المسؤولين في بغداد ودول الاتحاد الاوروپي في هذا الملف.

واتفق الجانبان خلال الاتصال، على قيام فريق فني من العاصمة الفرنسية باريس بزيارة إقليم كوردستان وبغداد لمتابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة.

ومنذ أسابيع تمنع الحكومة الليتوانية مئات العراقيين أغلبهم من الكورد بصفة "مهاجرين غير نظاميين" القادمين من بيلاروسيا من الدخول إلى أراضيها، وهو ما دفع الأخيرة لتشديد حدودها لمنع إعادة هؤلاء المهاجرين إليها، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

والأسبوع الماضي، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.