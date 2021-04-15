فرهمند يعلق على شكوى كوردية ضد روحاني ويكشف كواليس اجتماع الـ62

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للجبهة الكوردية الموحدة، يوم الخميس، عن تأييده للشكوى التي تقدم بها ممثلون كورد ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وسجل ممثل منطقة مريوان الكوردية في الدورة السادسة للبرلمان الإيراني السابق عبدالله سهرابي، شكوى ضد الرئيس الايراني حسن روحاني لدى المحكمة العليا في طهران، لعدم تطبيقه البرنامج الخاص بحقوق الأقليات.

وقال رحيم فرهمند لوكالة شفق نيوز، "إن تصرف السيد سهرابي منهجي وقانوني للغاية ويليق بكل إنسان ومدرك للحقوق القانونية".

وأضاف أن "تعزيز مثل هذه السلوكيات المدنية واستمرارها سيجعل المرشحين للإنتخابات الرئاسية والبلدية من الآن فصاعداً يسعون لتحقيق وعودهم الانتخابية لا خداع الجمهور لكسب الأصوات فقط".

وبشأن تفاصيل مشروع الأقليات، أوضح فرهمند، "عقد اجتماع قبل الدورة الرئاسة الحالية، من قبل 62 شخصاً، في محافظة كرمانشاه، وتمت صياغة وثيقة خاصة بحقوق الأقليات، وعُهِدَ بمتابعتها إلى مجموعة الأشخاص تتكون مني بصفتي رئيس الجبهة المتحدة الكوردية والسيد حياتي، السيد كمال أزادمانيش، ومحمد صديق كبودفاند، وزوجته".

وأضاف أنه "مع هذه المجموعة تم تطوير الوثيقة من قبل مجموعة من الكورد في طهران، وتم تقديمها إلى السيد حسن روحاني الذي كان آنذاك مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية ووقعها متعهدا بتنفيذ بنودها، ولكن للأسف، وعشية في نهاية فترة رئاسته، نرى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتطبيق تلك الوثيقة التي كانت لمستقبل إيران والإيرانيين".

واختتم حديثه بالقول، إن "تحرك السيد سهرابي خطوة مهمة لناشط كوردي له تاريخ في التمثيل الرقابي البرلماني ومطلع على القانون والعملية التشريعية بشكل صحيح".