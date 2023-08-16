فرنسا تؤكد على حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان

شفق نيوز/ أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى العراق جان كريستوف، يوم الأربعاء، على حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى العراق جان كريستوف، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات وتطورات الوضع العراق، والمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التشديد على ضرورة حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان على أساس الاتفاقات المبرمة وتحت سقف الدستور.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث الإصلاحات التي تحققها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر في 25 شباط (فبراير) من العام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والتأكيد على ضرورة إنهاء حملات التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.