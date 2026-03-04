فرنسا تؤكد تضامنها مع إقليم كوردستان خلال اتصال مع نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز- اربيل

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني تلقى، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو.

وقالت الرئاسة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجية الفرنسي جدد خلال الاتصال تضامن ودعم بلاده لإقليم كوردستان في مواجهة الهجمات التي تستهدف الإقليم.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا التطورات المستمرة في المنطقة وآفاق حل المشكلات، واتفقا على استمرار التنسيق الوثيق بينهما لحماية الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان، مؤكداً أهمية دور فرنسا والمجتمع الدولي في تهدئة التوترات وتجنيب المنطقة مخاطر الحرب.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس الاثنين، في باريس، دعم بلاده للجهود العراقية الرامية إلى تجنيب البلاد الانخراط في الصراع الإقليمي، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.