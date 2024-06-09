فرنسا تُثني على جهود نيجيرفان بارزاني في حل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ أشاد السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، يوم الأحد، بالجهود التي يبذلها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وأضاف البيان أنه في اللقاء جدد الجانبان دعمهما لتطوير العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان، و سلطا الضوء على فرص توسيع التعاون المتبادل في المجالات كافة.

ووفقا للبيان، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في إقليم كوردستان، واتفقا على إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في الوقت المناسب هذا العام بمشاركة جميع الأحزاب والمكونات السياسية في كوردستان.

ونوه البيان الرئاسي الى أنه في محور آخر من اللقاء، جرى بحث أهمية الحوار لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وتقييم التقدم في العلاقات الثنائية بشكل إيجابي. وفي هذا الصدد، ثمن السفير الفرنسي جهود رئيس إقليم كوردستان، وأعرب عن دعم بلاده لحل تلك القضايا.

وكان الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق والأوضاع في المنطقة والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك محورا آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، حسب البيان.