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فرنسا توجه دعوة لشاب كوردي للمشاركة في مؤتمر دولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-30T20:40:19+0000
فرنسا توجه دعوة لشاب كوردي للمشاركة في مؤتمر دولي

‏شفق نيوز / يعتزم الشاب الكوردي رمضان إسماعيل، المشاركة في مؤتمر دولي، بدعوة رسمية من الحكومة الفرنسية.

‏ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر في 11 و12 من شهر تشرين الثاني المقبل، وهو مؤتمر باريس الخامس للسلام، بحسب إسماعيل، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

‏وأضاف إسماعيل، أن "العديد من الشخصيات القيادية ستشارك في هذا المؤتمر وسيكون الرئيس الفرنسي مشاركاً فيه أيضاً، وبرعاية من الأمم المتحدة".

‏وسيشارك الشاب رمضان اسماعيل، من أهالي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بصفته أول عراقي حددته الأمم المتحدة كسفير عالمي للشباب.

ومن المقرر أيضاً أن يتناول الشاب الكوردي، في كلمته التي سيلقيها خلال المؤتمر، المشكلات التي يواجهها الشباب العراقي في الوقت الحالي.

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