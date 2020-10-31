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فرنسا تحقق مع إيراني بتهمة التسبب بغرق عائلة كوردية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-31T15:16:13+0000
فرنسا تحقق مع إيراني بتهمة التسبب بغرق عائلة كوردية

شفق نيوز/ تجري السلطات الفرنسية تحقيقا مع رجل إيراني للاشتباه بمسؤوليته عن حادث غرق قارب أسفر عن وفاة عائلة إيرانية من أصول كوردية خلال محاولة عبور المانش من فرنسا إلى بريطانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم السبت.

الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي واسفر عن وفاة رسول نجاد وزوجته شيفا بناحي، وكلاهما 35 عاما، وثلاثة من أطفالهما، أنيتا 9 أعوام وأرمين 6 أعوام، وأرتين 15 شهرا، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك عقب انطلاق القارب الذي كان يقلهم من من مدينة دونكيرك الفرنسية.

وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن المشتبه به كان يقود قاربا انقلب وعلى متنه 22 شخصا من مخيم غراند سينث للمهاجرين بالقرب من دونكيرك، وكان الطقس حينها غير مناسب للإبحار.

وأشار المدعي العام سيباستيان بيف إلى أن المشتبه به اعتقل بعد تصريحات الناجين من حادثة انقلاب القارب، مؤكدا أن التحقيقات طالت كذلك 13 شخصا تم التحقيق معهم، تؤكد أن المتهم قريب من المهربين وأن ادعاءاته كاذبة، وفي حال إدانته سيواجه 10 سنوات في السجن ثم الترحيل من فرنسا بعد أن يقضي عقوبته.

يشار أن منطقة المانش البحرية التي تفصل بين فرنسا وبريطانيا تشكل نقطة جذب للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى الجزر البريطانية.


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